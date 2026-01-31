Történelmi padlón az egyik legfontosabb budapesti ingatlanpiaci szegmens – mégis élénk maradt a kereslet

Látványos ellentmondás rajzolódott ki a budapesti irodapiacon 2025-ben. Miközben történelmi mélypontra zuhant az új, spekulatív irodafejlesztések volumene, a kereslet továbbra is erős maradt, az üresedési ráta pedig csökkent – derül ki a Portfolio cikkéből. A piac működését azonban már nem az új fejlesztések, hanem egészen más tényezők tartották életben.

Rekordalacsony új kínálat: gyakorlatilag leálltak a spekulatív fejlesztések

2025-ben mindössze 5060 négyzetméternyi új, spekulatív iroda készült el Budapesten. Ez a szám példátlanul alacsony, és egyértelműen jelzi, hogy a fejlesztők kockázatvállalási kedve…