Történelmi padlón az egyik legfontosabb budapesti ingatlanpiaci szegmens – mégis élénk maradt a kereslet
Látványos ellentmondás rajzolódott ki a budapesti irodapiacon 2025-ben. Miközben történelmi mélypontra zuhant az új, spekulatív irodafejlesztések volumene, a kereslet továbbra is erős maradt, az üresedési ráta pedig csökkent – derül ki a Portfolio cikkéből. A piac működését azonban már nem az új fejlesztések, hanem egészen más tényezők tartották életben.
Rekordalacsony új kínálat: gyakorlatilag leálltak a spekulatív fejlesztések
2025-ben mindössze 5060 négyzetméternyi új, spekulatív iroda készült el Budapesten. Ez a szám példátlanul alacsony, és egyértelműen jelzi, hogy a fejlesztők kockázatvállalási kedve…
Hosszú távra terveznek: tízéves partnerséget kötött a Semmelweis OSC és az Indotek Group
Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.