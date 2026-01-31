A gyors lakáseladás valódi titkai – Ezeket csinálják másképp azok, akik heteken belül vevőt találnak

Egy lakás gyors eladása ritkán a szerencsén múlik. Sokkal inkább azon, hogy az eladó mennyire tudatosan készíti elő az értékesítést, mennyire reálisan áraz, és hogyan használja ki az online hirdetési felületek adta lehetőségeket. A mai, információvezérelt ingatlanpiacon néhány aprónak tűnő döntés hetekkel vagy akár hónapokkal is megrövidítheti az eladási időt. A sikeres eladók nem csak „feladják a hirdetést”, hanem stratégiában gondolkodnak.

Az árképzés már az első napon eldönti az ingatlan sorsát

Az egyik leggyakoribb hiba a túl magas induló ár….