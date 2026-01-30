Online vásárlás? Egyszer használatos kártyával szuper biztonságos!
Az online vásárlás ma már része a mindennapjainknak, de egy plusz védelem mindig jól jön a teljes nyugalomért. A Gránit Bank egyszer használatos kártyája okos trükkel emeli a biztonságot: díjmentesen, kényelmesen hozhatod létre az appban, és vásárlás után azonnal megszűnik. Gránit-ügyfélként ez ingyenesen elérhető, de ha még nincs számlád, az is nagyon könnyű, pár perc […]Tovább a teljes cikkre
