Micsoda év lehet az idei a világ ingatlanpiacán

A rövid és hosszú távú európai értékek várhatóan kedvezők lesznek a belátható jövőben, csökkentve az ingatlanpiacokra tett negatív hatásokat az Egyesült Államokban nemrég bekövetkezett kötvényeladás ellenére, amely a jelenlegi ingatlanpiaci ciklusban uralkodó nagyon alacsony kamatláb végét jelezheti. Az erőteljes bérlői terjeszkedés, az alacsony üresedési ráta, a kevés kiadó terület és a korlátozott számú fejlesztési projekt a bérlőknek kedvező piaci viszonyok fokozatos átalakulásához vezet, amely 2018 folyamán az európai piacok nagy részében bérletidíj-emelkedést és stabilitást eredményezett. Ez jót tett az ingatlanértékeknek és a nyereségeknek is annak ellenére, hogy a hozamok ciklikus csúcson vannak, amely valószínűleg 2019-ben is így lesz a Colliers International legfrissebb tőkeáramlásról szóló jelentése szerint.