Ingatlanpiaci csúcsról beszélünk, ami valójában egy fennsík

Melyik ingatlanpiaci szektort kerülné el a jövőben és vajon várható-e visszaesés a piacon a következő években? – tette fel a közönségnek a kérdést a CEE Property Forum bécsi konferencián Miroslav Barnas MRICS, CEO for Czech Republic & Slovakia, JLL. A kimondottan Csehországra és Szlovákiára fókuszáló panelbeszélgetés során több olyan gondolat is elhangzott, amit a magyar piaci szereplőknek is érdemes lehet megfontolni.