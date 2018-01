Gyönyörű dekorációk dobhatják fel a lakásodat az év színével

Valószínűleg senkinek nem árulunk el újdonságot azzal, hogy 2018 Pantone színe az „ibolya lila”. Ez a csodás, kékes-lilás árnyalat a spiritualitást és a kreativitást hivatott felébreszteni, ám ez nem jelenti azt, hogy ne illene azoknak az otthonába is, akik bizony két lábbal állnak a földön és maximálisan a racionalitás talaján mozognak.

Ezzel az árnyalattal persze nem könnyű dolgozni, ezért összegyűjtöttünk néhány ötletet arra, hogyan integrálhatjuk otthonunkba, akárcsak kisebb átalakítást, akár nagyobb felújítást terveztünk az új évre.

Gyönyörű lakás lila kanapéval Siófokon

A nappaliban

Ebben a nappaliban például hangsúlyos szerepet kapott a szín, a kanapét egyből a szoba fókuszpontjává léptette elő, de hangsúlyos a szőnyeg mintájában is, és helyenként a falon látható művészeti alkotásokban is megjelenik.

Persze aki idegenkedik a harsány árnyalatoktól, az is bátran használhatja, ebben a kortárs enteriőrben például rendkívül jól mutat a betonpadlón a mintás szőnyeg, melynek mintájában egy kis „ibolya lila” is helyet kapott.

A hálószobában

A hálószobában persze sokkal könnyebb elképzelni a Pantone új árnyalatát. Ezt a hálószobát például szinte tetőtől-talpig ebbe a színbe öltöztették.

De akinek ez túl sok, az használhatja csak a lakástextileken, például szürkével vagy fehérrel párosítva, ahogyan az alábbi pécsi lakásban is látható.

Akár a fürdőszobában is

Bátran vigyük be ezt az élénk színt akár a fürdőszobába is. Egy egész falat is kicsempézhetünk vele, ahogyan az alábbi képen látható. De ha valaki visszafogottabb fürdőszobára vágyik, egy szürke, halvány rózsaszín, halvány kék fürdőszobában remek lehet kiegészítőként.

Határ a csillagos ég. Vagy inkább a mennyezet?

Persze ízlésünk és kedvünk szerint bárhol használhatjuk ezt az árnyalatot. Egy művészlakásban akár a mennyezetet is befesthetjük vele, ahogyan az alábbi képen is látszik.

