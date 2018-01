Legfeljebb két évig tart a lakásépítési boom

A lakásépítési volumen zuhanásszerű visszaesését jósolja 2020-ra a most megjelent független Építési Piaci Prognózis. Az összefoglaló szerint a jelenlegi konjunktúra fele olyan hosszú és fele olyan intenzív lesz, mint a kétezres években tapasztalt. A szerzők választ adnak arra is, hogy nagyságrendileg hol stabilizálódik az építési piac és a lakásépítések volumene, azaz a piaci szereplőknek hosszabb távon milyen keresletre érdemes berendezkedniük.

Az Építési Piaci Prognózis részét képező felmérésben megkérdezett 363 szakember véleménye szerint az elkövetkező években is az állam lesz a fő megrendelő, és a lakásépítések és -felújítások után továbbra is a sportlétesítmények építése ad majd munkát az építőiparnak. A megkérdezettek szerint ebből a szempontból a piac vesztesei továbbra is az oktatási- és egyészségügyi intézmények lesznek.

A 2017-2019-ig tartó időszak mind a gazdasági növekedés, mind az építési piac bővülése szempontjából kivételesen jó időszak lesz. Ez alatt a három év alatt a magyar GDP 10 százalékkal, az építési teljesítmény pedig akár 50 %-kal is növekedhet, az építési teljesítmények értéke 2019-ben a 2016. évinek a másfélszerese lehet. Ezek azok az alaptételek, amelyekre a november végén bemutatott Építési Piaci Prognózis 2018 elemzése épít. De meddig tart a felfutás és milyen szinten stabilizálódnak a számok? Mire kell felkészülniük a piac szereplőinek? Ezekre a kérdéskere is választ ad a több számsor esetén 2022-ig adatokat kínáló Építési Piaci Prognózis. A hiánypótló elemzést a szakember több év kihagyás után ismét a Build-Communication megbízásából készítette el.

Az évente kiadni tervezett anyag makrogazdasági elemzését az egyes részpiacokra és régiókra vonatkozó helyzetelemzés és előrejelzés követi. A lakáspiac esetén a 2017. novemberében megjelenő anyagban az építési engedélyek és a kész lakások tekintetében a megyei szintű lakásszámok még részletesebb elemzését kínálja.

„2017 után 2018 is jó éve lesz a magyar építési piacnak. A magyar gazdaság a fejlett európai országoknál gyorsabban növekszik, és ennek a növekedésnek az építőipar egyszerre haszonélvezője, és serkentője. Az egész országra kiterjedő felmérésünk, melyben az építési piacot ismerő szakemberek, és a piacon működő vállalkozások régiónként értékelik az egyes részpiacokon várható kereslet változást, segítettek abban, hogy feltárjuk a 2017-2018-as építési konjunktúra jellemzőit. Prognózisunk az építési kereslet alakulását, és a lakásépítés régiónkénti alakulását a 2018-at követő, 2022-ig tartó, négy éves időszakban is vizsgálja. Az erre az időszakra vonatkozó számszerű előrejelzésünket elemzés támasztja alá. Ebben az időszakban a magyar gazdaságnak új kihívásokkal kell szembenézni. A növekedés üteme, az általános várakozásokhoz képest is nagyobb mértékben, lefékeződik. A 2018-at követő időszakban jelentkező problémák sikeresebb kezeléséhez a vállalkozói szféra, így az építési piacon működő vállalkozások lobbytevékenysége is hozzájárulhat majd. Prognózisunkban erről is elmondjuk véleményünket.” – mondta el Varga Dénes, közgazdász, az Építési Piaci Prognózis kutatásvezetője.

Lakásépítés: fele olyan hosszú és fele olyan intenzív konjunktúra

Az idei Prognózis megerősíti az egy évvel ezelőtt jelzett tendenciát: az lakásépítések most tapasztalható felfutása a 2000 évek közepeinek mindössze fele olyan intenzív lesz és a fele olyan hosszú ideig ad munkát a vállalkozásoknak.

„Aggasztó, hogy a 2016 évvel ellentétben a 2020 után várható visszaesést követő fellendülésre semmilyen jel nem utal, azaz a piac szereplőinek hosszabb távra is alacsonyabb volumenű építési keresletre kell berendezkedniük.” – mondta el a szakember a mai sajtótájékoztatón a várható trendeket elemezve. – „A lakáspiaci élénkítési kísérletek Magyarországon azért nem lehettek sikeresebbek, mert nem voltak kellően átgondoltak. Prognózisunkhoz felhasználtuk a 2000-ben indított élénkítési kísérlet tapasztalatait is. Azt láttuk, hogy azokat a hibákat, amiket akkor elkövettünk, nagyrészt most is elkövették. Most is túl hamar, túl nagy eredményt szerettek volna elérni. Meggyőződésünk, hogy az építési piac élénkítése jó irány, és ennek a legfontosabb része lehet a lakáspiac élénkítése. Ezzel szemben a lakásépítés területén 2020-ban zuhanásszerű csökkenést várunk.” – tette hozzá a kutatásvezető.

A Prognózis részét képező felmérés szerint az állam kereslete az első