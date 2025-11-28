Szenzációs fordulat az ingatlanpiacon: akik most jól döntenek, nem Budapesten vesznek lakást

A magyar ingatlanpiac az elmúlt hónapokban olyan mértékben változott meg, hogy aki most okosan akar befektetni, annak érdemes messzire elkerülnie a fővárosi négyzetméterárakat. A 3 százalékos kedvezményes hitel felforgatta a piacot — de nem ott, ahol mindenki gondolta – olvashatjuk az Economx cikkében.

Budapest: aranyáron vett „szürke” lakások, siralmas hozamokkal

A hitel által meghatározott négyzetméterár-limit — bruttó 1,5 millió Ft — óriási keresletet generált az ez alatti szegmensben. Az ingatlanvadászok szerint olyan lakások is elkeltek túlárazva, amelyeket korábban senki nem…