Szenzációs fordulat az ingatlanpiacon: akik most jól döntenek, nem Budapesten vesznek lakást
A magyar ingatlanpiac az elmúlt hónapokban olyan mértékben változott meg, hogy aki most okosan akar befektetni, annak érdemes messzire elkerülnie a fővárosi négyzetméterárakat. A 3 százalékos kedvezményes hitel felforgatta a piacot — de nem ott, ahol mindenki gondolta – olvashatjuk az Economx cikkében.
Budapest: aranyáron vett „szürke” lakások, siralmas hozamokkal
A hitel által meghatározott négyzetméterár-limit — bruttó 1,5 millió Ft — óriási keresletet generált az ez alatti szegmensben. Az ingatlanvadászok szerint olyan lakások is elkeltek túlárazva, amelyeket korábban senki nem…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Kivonul Magyarországról az egyik legismertebb sporttermékeket árusító üzletlánc
A vállalat 2024-es üzleti éve veszteséges volt, romániai leányvállalatait is eladta.