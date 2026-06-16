Válás, két gyerek, autó nélkül: mikor lehet megoldás a személyi kölcsön?

Mit tehetsz, ha válás után egyik napról a másikra autó nélkül maradsz, de nincs több millió forintod egy megbízható használt autóra? Eszter nem az első ajánlatra bólintott rá: kiszámolta, mennyibe kerülne tovább gyűjteni, mekkora havi törlesztőt jelentene a személyi kölcsön, és mennyi pénz maradna az autó fenntartására. A története megmutatja, hogyan lehet egy kényszerhelyzetből is […]