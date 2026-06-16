A nagymamád generációjának nem volt választása. Neked még van.

Mindenki tudja, hogy a nyugdíjasok nem élnek jól Magyarországon. Ez nem újdonság, nem kell magyarázni. Ott van a szemünk előtt a nagymamánknál, az idős szomszédnál, a sarki néninél, aki a diszkontáruház polcainál számolgatja a forintokat. Ezt látjuk. Az igazi újdonság az, amit te teszel ellene – vagy amit épp elmulasztasz megtenni, miközben még van időd. […]