A nagymamád generációjának nem volt választása. Neked még van.
Mindenki tudja, hogy a nyugdíjasok nem élnek jól Magyarországon. Ez nem újdonság, nem kell magyarázni. Ott van a szemünk előtt a nagymamánknál, az idős szomszédnál, a sarki néninél, aki a diszkontáruház polcainál számolgatja a forintokat. Ezt látjuk. Az igazi újdonság az, amit te teszel ellene – vagy amit épp elmulasztasz megtenni, miközben még van időd. […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.