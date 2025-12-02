Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben

Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelemre méltó fejlemény, hiszen a korábbi takarékszövetkezeti háttérrel rendelkező pénzintézet ezzel komoly versenytársként jelenik meg a támogatott lakáshitelek piacán. Az MBH Duna Bank új konstrukciójának kondíciói 2025. december 1-től a […]