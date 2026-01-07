Ilyen kamatok mellett kaphatsz lakáshitelt az új évben
Sokan decemberben már inkább kivártak és az ünnepeken után újult erővel vágnak bele a lakásvásárlásba, hitelfelvételbe. Számukra a Bankmonitor összegyűjtötte melyek a legjobb lakáshitelek 2026. januárjában. Akkor is érdemes elolvasnod ezt a cikket, ha támogatott hitelt szeretnél, vannak ugyanis 3% alatti hitelkamat mellett is Otthon Start ajánlatok. Itt az új év és sokan megújult energiával, […]Tovább a teljes cikkre
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.