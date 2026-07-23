Személyi Kölcsön 2026-ban: Mikor éri meg, és mire figyeljünk a hitelfelvételnél?
A személyi kölcsön az egyik legrugalmasabb hitelkonstrukció, részben ezért is robog a személyi kölcsön paic annyira. Ami nem véletlen, hiszen gyors, nincs szükség értékbecslésre, ingatlanfedezetre és még a közjegyző díja is megspórolható. De vajon hogyan találjuk meg a legkedvezőbb ajánlatot a bankok rengetegében, és egyáltalán érdemes-e ezt a megoldást választani? Ebben a cikkben összegyűjtöttük a […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.