Személyi Kölcsön 2026-ban: Mikor éri meg, és mire figyeljünk a hitelfelvételnél?

A személyi kölcsön az egyik legrugalmasabb hitelkonstrukció, részben ezért is robog a személyi kölcsön paic annyira. Ami nem véletlen, hiszen gyors, nincs szükség értékbecslésre, ingatlanfedezetre és még a közjegyző díja is megspórolható. De vajon hogyan találjuk meg a legkedvezőbb ajánlatot a bankok rengetegében, és egyáltalán érdemes-e ezt a megoldást választani? Ebben a cikkben összegyűjtöttük a […]