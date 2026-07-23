100 000 forintos iskolakezdési támogatás 2026-ban: kinek jár, mikor érkezik, és mit kell ellenőrizni?

Gyermekenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak 2026-ban a rászoruló iskolás gyermekeket nevelő családok. A legtöbb jogosultnak nem kell külön igényelnie, de az adatoknak rendben kell lenniük a nyilvántartásokban, különben elmaradhat a kifizetés. Az iskolakezdés minden évben komoly kiadás: tanszerek, füzetek, iskolatáska, tornafelszerelés, cipő, ruha, bérlet, osztálypénz. Egy gyereknél is könnyen több tízezer forintos tételről […]