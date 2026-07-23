Mi történik a hitellel, ha meghalok?
András és felesége, Anita három éve vásárolt lakást Debrecen egyik zöldövezeti részén. A 32 millió forintos jelzáloghitelt 20 évre vették fel, a havi törlesztő 200 ezer forint körül mozog, amit eddig kényelmesen fedezett a család két keresete. A hitel felvételekor a bank tanácsadója megemlítette a hitelfedezeti biztosítást, de Andrásék akkor úgy döntöttek, hogy „ráérnek még […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.