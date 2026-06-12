Megtakarítasz vagy véded a családod? A két dolog nem ugyanaz

Sokan úgy gondolják, hogy ha megtakarításos életbiztosításuk van, akkor kockázati szempontból is ugyanolyan erős védelmet élveznek, mint egy önálló kockázati életbiztosítással. Ez azonban komoly félreértés, és pénzügyi szempontból akár végzetesnek is bizonyulhat. Mi az a kockázati tartalom, és miért fontos egy életbiztosításnál? Minden életbiztosításnak van kockázati tartalma: ez az a rész, amelyik valóban védelmet nyújt. […]