Megtakarítasz vagy véded a családod? A két dolog nem ugyanaz
Sokan úgy gondolják, hogy ha megtakarításos életbiztosításuk van, akkor kockázati szempontból is ugyanolyan erős védelmet élveznek, mint egy önálló kockázati életbiztosítással. Ez azonban komoly félreértés, és pénzügyi szempontból akár végzetesnek is bizonyulhat. Mi az a kockázati tartalom, és miért fontos egy életbiztosításnál? Minden életbiztosításnak van kockázati tartalma: ez az a rész, amelyik valóban védelmet nyújt. […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.