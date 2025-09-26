Otthon Start – az MBH Bank is extra kedvezményekkel áll elő
Fokozódik a verseny az új támogatott lakáshitel körül. Az MBH Bank is 3% alatti kamat mellett kínálja a kölcsönt. Sőt az érdeklődők által elérhető jóváírás összegét is megemelte a bank. Hatalmas az érdeklődés az első lakásszerzők számára elérhető legfeljebb 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitel iránt. A bankok pedig versenyeznek az ügyfelekért, már induláskor három
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.