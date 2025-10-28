Sok a félreértés a 10%-os önerő körül. Az Otthon Start miatt megnőtt az új érdeklődők száma a lakáshitel-piacon

Már a bevezetés előtt jelentősen megnőtt az érdeklődés az Otthon Start hitel iránt a CIB Banknál, aki az első hetek tapasztalatai alapján azt ajánlja mindenkinek, hogy még a megvásárolni kívánt ingatlan kiválasztása előtt tájékozódjanak minden rájuk vonatkozó feltételről, lehetőségről, és a döntés előtt mérjék fel az ingatlanvásárlással járó összes, hosszú távú költséget is. A CIB […]