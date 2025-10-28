Sok a félreértés a 10%-os önerő körül. Az Otthon Start miatt megnőtt az új érdeklődők száma a lakáshitel-piacon
Már a bevezetés előtt jelentősen megnőtt az érdeklődés az Otthon Start hitel iránt a CIB Banknál, aki az első hetek tapasztalatai alapján azt ajánlja mindenkinek, hogy még a megvásárolni kívánt ingatlan kiválasztása előtt tájékozódjanak minden rájuk vonatkozó feltételről, lehetőségről, és a döntés előtt mérjék fel az ingatlanvásárlással járó összes, hosszú távú költséget is. A CIB […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek