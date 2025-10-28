Otthon Start: Mi a teendő, ha több mint 50 millió Ft hitelre van szükség?
A legfeljebb évi 3 százalékos kamatozású Otthon Start hitel kivételes lehetőség az első lakásszerzők számára. De a legfeljebb 50 millió forintos kölcsönösszeg sokak számára nem elegendő. Jó hír, hogy van olyan bank, ahol az évi 3 százalék alatti Otthon Start hitel mellé évi 6 százalék alatti piaci lakáshitelt lehet igényelni. Az új támogatott hitel, az […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek