Áruhitel vagy személyi kölcsön: melyik éri meg jobban az ünnepek idején?
Az ünnepek közeledtével sokan új tévén, laptopon, háztartási gépen vagy okostelefonon gondolkodnak – és egyre gyakoribb, hogy ezekhez nem készpénzből, hanem részletfizetéssel szeretnének hozzájutni. Az áruhitel az elmúlt években reneszánszát éli: gyors, kényelmes és gyakran 0% THM melletti konstrukciók érhetők el a nagy (web)áruházakban. De vajon tényleg mindenkinek ez a legjobb választás? Kinek érdemes áruhitelt […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A „milliárdosok bunkerében” tervezhet titkos megállapodást Európa háta mögött Washington és Moszkva
Ukrajnai béketerv helyett valami egészen mással állhatott elő a Fehér Ház és a Kreml.