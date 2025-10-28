Már az Otthon Start indulása előtt is brutálisan drágultak a lakások
Az MNB adatai alapján 2025. második negyedévében 17,9 százalékkal emelkedtek a hazai ingatlanárak az előző év azonos időszakához képest. Éves összevetésben Budapesten, az összes régió városaiban és a községekben is 10% feletti áremelkedést lehetett látni. Ebben a helyzetben jelentették be júliusban az új fix 3 százalékos támogatott lakáshitelt. Ilyen áremelkedés mellett még mindig komoly pénzügyi […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek