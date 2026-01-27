Ösztönzi a rendszeres megtakarítást a Gránit Bank mobilalkalmazásának új funkciója

Egyszerű és motiváló, innovatív megtakarítási lehetőséget vezetett be mobilalkalmazásában a Gránit Bank. A díjmentes, korlátlan számban, forintban és három további devizanemben is létrehozható, rövid- és hosszútávú megtakarításokra is alkalmas Perselyek megkönnyítik a pénzügyi tervezést és ösztönzik a rendszeres megtakarításokat is. A Gránit Bank kutatása alapján a hazai banki ügyfelek 41%-a már online intézi megtakarításait – […]