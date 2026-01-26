A legjobb bankszámla relatív – íme az OTP új ingyenes ajánlata
A legjobb bankszámla fogalma mindenkinél mást jelenthet: más csomag éri meg annak, aki főleg online bankol, és megint más annak, aki sokat utazik, prémium szolgáltatásokat keres, vagy épp állandóan készpénzt használ. Ma már több bank is kínál ingyenes számlát, mutatjuk mit hozott a piac versenyben az OTP új Top számlacsomagja. Mit tud az új, ingyenes […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.