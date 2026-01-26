A legjobb bankszámla relatív – íme az OTP új ingyenes ajánlata

A legjobb bankszámla fogalma mindenkinél mást jelenthet: más csomag éri meg annak, aki főleg online bankol, és megint más annak, aki sokat utazik, prémium szolgáltatásokat keres, vagy épp állandóan készpénzt használ. Ma már több bank is kínál ingyenes számlát, mutatjuk mit hozott a piac versenyben az OTP új Top számlacsomagja. Mit tud az új, ingyenes […]