Megjelent a kormányrendelet az Otthontámogatás módosításáról
Az éjszaka kihirdették a közszférában dolgozók évi egy millió forintos Otthontámogatását érintő változásokat tartalmazó kormányrendelet. A korábban bejelentettekhez képest egy újabb fontos határidő derült ki. Éjszaka megjelent a közalkalmazottak, közszférában dolgozók évi nettó egy millió forintos Otthontámogatás módosításáról szóló kormányrendelet. A változások – az előzetes bejelentésnek megfelelően – pozitívan érintik az igénylőket. Egy nagyon fontos […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.