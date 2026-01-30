Februártól 2,80%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank

Az UniCredit Bank tovább fokozza a versenyt a támogatott hiteleknél, a pénzintézet ugyanis februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt. Emellett a hitel mellé kínált ajándékpénzt, jóváírást is megemelik a banknál. Újabb szintet lép a bankok közötti verseny az Otthon Start hitelnél. Február elsejétől az UniCredit Banknál évi 2,80 százalékos kamat mellett lehet felvenni […]