Nyugdíjmegtakarítást indítanál a gyerekednek? A 25 év alatti adókedvezmény pont ezt bonyolítja meg
Sok szülőben megfordul a gondolat: ha már 18 éves kor körül el lehetne indítani a gyerek nyugdíjmegtakarítását, miért várjunk vele? A 25 év alattiak szja-kedvezménye miatt a fiatalnak jellemzően nincs olyan fennmaradó adója, amelyből a nyugdíjbiztosítás 20 százalékos jóváírását igénybe tudná venni. A szabályok szerint azonban erre van megoldás: a szülő is beléphet szerződőként, majd […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.