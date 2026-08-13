Nyugdíjmegtakarítást indítanál a gyerekednek? A 25 év alatti adókedvezmény pont ezt bonyolítja meg

Sok szülőben megfordul a gondolat: ha már 18 éves kor körül el lehetne indítani a gyerek nyugdíjmegtakarítását, miért várjunk vele? A 25 év alattiak szja-kedvezménye miatt a fiatalnak jellemzően nincs olyan fennmaradó adója, amelyből a nyugdíjbiztosítás 20 százalékos jóváírását igénybe tudná venni. A szabályok szerint azonban erre van megoldás: a szülő is beléphet szerződőként, majd […]