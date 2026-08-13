A saját bankod ajánlata kényelmes. De ki mondta, hogy olcsó is?
A személyi kölcsönök piaca pörög: az MNB szerint 2025 harmadik negyedévében 34%-kal nőtt a személyi kölcsönök kibocsátása éves alapon. A bankok egyre gyakrabban kínálnak előre jóváhagyott ajánlatokat és top-up, vagyis ráemeléses hiteleket a saját ügyfeleiknek. Ez kényelmes, gyors és elsőre biztonságosnak tűnik. De nem biztos, hogy ez a legolcsóbb megoldás. Egy rosszul megválasztott személyi kölcsön […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.