A saját bankod ajánlata kényelmes. De ki mondta, hogy olcsó is?

A személyi kölcsönök piaca pörög: az MNB szerint 2025 harmadik negyedévében 34%-kal nőtt a személyi kölcsönök kibocsátása éves alapon. A bankok egyre gyakrabban kínálnak előre jóváhagyott ajánlatokat és top-up, vagyis ráemeléses hiteleket a saját ügyfeleiknek. Ez kényelmes, gyors és elsőre biztonságosnak tűnik. De nem biztos, hogy ez a legolcsóbb megoldás. Egy rosszul megválasztott személyi kölcsön […]