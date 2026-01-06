Novemberben kilőtt a lakáshitelezés, az Otthon Start mindent visz

Nem csitult a lakáshitelezés az ősz utolsó hónapjában sem. Az MNB statisztikái szerint 274 milliárd forint összegben kötöttek lakáscélú jelzáloghitel szerződést a bankok. Ilyen volument egyetlen hónapban még nem lehetett látni, a korábbi rekordot jelentő októberi értéket 16,5 milliárd forinttal haladta meg a novemberi adat. Az egy évvel korábbi értékhez képest pedig 141 százalékos emelkedést […]