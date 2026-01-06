Nagyszerű családi házak kedvezménnyel! Ne maradj le Te se az akciókról!

Egyre több eladó kénytelen engedni az árból, miközben a vevők kivárnak és figyelik a piacot. Az igazán jó lehetőségek azonban gyakran nem a hangzatos hirdetésekben, hanem az árváltozásoknál bukkannak fel. Az Ingatlantájoló Árfigyelő szolgáltatásának és az OtthonTérkép mobilappnak köszönhetően, amely iOS-re vagy Androidra is letölthető, ma már bárki azonnal értesülhet arról, ha egy számára releváns ingatlan ára csökken. Mai válogatásunkban négy családi házat mutatunk, amelyeknek az elmúlt héten csökkentették az árát.

Biatorbágy: mediterrán hangulat, nagy kert, kisebb ár

Biatorbágy kedvelt,…