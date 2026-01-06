Hiteligénylés 2026 – Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel igénylés előtt álló magyar, mint egy évvel korábban. Ezt az egyszerűnek tűnő kérdést azonban nem olyan könnyű megválaszolni. Van ugyanis, aki több millió forinttal magasabb kölcsönösszeget tud felvenni, mások […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.