November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai

Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjszaka megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely az Otthon Start program feltételeit is módosítja, pontosítja. A Bankmonitor szakértői összeszedték mi is változik pontosan november 15-től. Ki minősül első lakásszerzőnek? […]