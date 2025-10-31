Adó és jog 
Csatlakozz az Alkotás Szolgáltató Kft. csapatához műszaki előkészítőként!

Az Alkotás Szolgáltató Kft. dinamikusan fejlődő, magyar tulajdonú kivitelező vállalat, amely magasépítési projektek teljes körű lebonyolításával foglalkozik. A cég jelenleg műszaki előkészítő munkatársat keres budapesti (XIV. kerületi) irodájába, aki precíz munkájával és műszaki szemléletével támogatná kivitelezéseik sikerét.

Feladatok, amelyekben számítanak rád

A kivitelezési projektek teljes körű műszaki előkészítése, a helyszíni bejárásoktól a költségvetés elkészítéséig
Árajánlatok bekérése, költségvetések összeállítása és elemzése (TERC programban)
Anyagkiírások és ütemtervek készítése, dokumentációk kezelése
Kapcsolattartás a megrendelőkkel, projektvezetőkkel, beszállítókkal és alvállalkozókkal
Garanciális és jótállási ügyek koordinálása,…

