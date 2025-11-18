Megjelent a rendelet a CSOK Pluszról: ahol jön a baba, ott végleg eltekintenek az életkori előírásoktól

A CSOK Pluszt azok a gyermeket vállaló házaspárok igényelhetik, ahol a pár hölgy tagja a kölcsönkérelem beadásakor még nem töltötte be a 41. életévét. A jelenleg érvényben lévő szabályok alapján ez alól 2025. december végéig mentességet kapnak azok, kiknél a feleség már terhes és a magzat betöltötte a várandósság 12. hetét. Egy éjszaka a Magyar […]