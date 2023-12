Most akár 410 ezer Ft jóváírást zsebelhetsz be megtakarítóként!

Mostanra már széles körben ismertnek mondható, hogy az állami támogatásnak köszönhetően az egy évben megtakarítóként elérhető maximális SZJA-jóváírás 280 ezer forint. Az viszont nem mindennapi lehetőség, hogy bizonyos esetekben ezt megfejelve további 20%-os jóváírásra is szert lehet tenni, amennyiben valaki most kezdi az öngondoskodást. A Bankmonitornál erre is alkalom nyílik: a feltételek teljesítése esetén a […]