Mit kell tenned, hogy 57 évesen nyudgíjba vonulhass?

Sokaknak vágya korábban nyugdíjba vonulni, mint a jelenlegi 65 éves nyugdíjkorhatár. Ez teljesen érthető, ki ne akarná korábban abbahagyni a munkát és kedvére alakítani további életét. A K&H Bank felméréséből kiderül, hogy a 30-59 éves korosztály legszívesebben 57 éves korában vonulni nyugdíjba. A Bankmonitor szakértői most azt vizsgálják meg, hogy erre hogyan van lehetőség, ha […]