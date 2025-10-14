Hogyan legyen stresszmentes az Otthon Start hitel igénylése?
Az Otthon Start hitel bejelentése óta hatalmas érdeklődésnek örvend. Zsúfolásig tele vannak a bankok a már befogadott hiteligénylésekkel. Viszont mielőtt elkapkodnád a vásárlást, fontos, hogy tudatosan és jól megfontoltan felkészülj a hitelfelvételre. Ehhez kiváló eszköz az előminősítés, illetve az egyes bankoknál elérhető előzetes hitelbírálat is. A tervezés időszakában való tudatos felkészülés hiba- és stresszmentes ügyintézést
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.