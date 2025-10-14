Hogyan legyen stresszmentes az Otthon Start hitel igénylése?

Az Otthon Start hitel bejelentése óta hatalmas érdeklődésnek örvend. Zsúfolásig tele vannak a bankok a már befogadott hiteligénylésekkel. Viszont mielőtt elkapkodnád a vásárlást, fontos, hogy tudatosan és jól megfontoltan felkészülj a hitelfelvételre. Ehhez kiváló eszköz az előminősítés, illetve az egyes bankoknál elérhető előzetes hitelbírálat is. A tervezés időszakában való tudatos felkészülés hiba- és stresszmentes ügyintézést […]