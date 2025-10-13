Egyszer használatos bankkártyával a biztonságosabb online vásárlásért

A Gránit Bank új, egyszer használatos bankkártyát vezetett be október 2-tól. A bank mobilapplikációján keresztül díjmentesen létrehozható digitális kártya egyetlen tranzakcióra használható, ezt követően a kártya automatikusan megszűnik. Egy ilyen megoldás használatával a kártyaadatok megszerzéséből eredő visszaélések, csalások számát érdemben csökkenteni lehet. Teljesen ingyenes, egyszer használatos digitális bankkártyát vezet be a Gránit Bank. A kérdéses […]