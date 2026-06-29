Fizetsz SZJA-t? Így működik a nyugdíjcélú adójóváírás
Azt gondolod, bonyolult az adóvisszaigénylés? Megmutatjuk, hogy az Ügyfélkapun mindössze két kattintás az egész. Ne hagyd ezt a pénzt az asztalon: tavaly a magyarok milliárdokat nem igényeltek vissza, pedig csak egyetlen rubrikát kellett volna ellenőrizni és bejelölni a tavaszi adóbevalláskor. Miért hagyunk ennyi pénz az államkasszában? A nyugdíj-előtakarékosság után járó 20 százalékos adóvisszatérítés lehetősége sokak […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.