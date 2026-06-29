Fizetsz SZJA-t? Így működik a nyugdíjcélú adójóváírás

Azt gondolod, bonyolult az adóvisszaigénylés? Megmutatjuk, hogy az Ügyfélkapun mindössze két kattintás az egész. Ne hagyd ezt a pénzt az asztalon: tavaly a magyarok milliárdokat nem igényeltek vissza, pedig csak egyetlen rubrikát kellett volna ellenőrizni és bejelölni a tavaszi adóbevalláskor. Miért hagyunk ennyi pénz az államkasszában? A nyugdíj-előtakarékosság után járó 20 százalékos adóvisszatérítés lehetősége sokak […]