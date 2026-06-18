Mennyit veszítesz, ha még 5 évet halogatod a megtakarítást?

„Majd jövőre. Majd ha lejár a hitel. Majd ha többet keresek.” Mindannyian ismerjük ezeket a kifogásokat, amikor a megtakarításról van szó – és ez teljesen természetes, az agyunk egyszerűen így működik. Van azonban egy pont, ahol a halogatás túl drágává válik. Mi lenne, ha azt mondnánk, hogy a céljaid felét valójában a kamatok fizethetik ki […]