12 milliárdos kollégiumi beruházásnak int búcsút a kormány – visszavonják a Farkasvölgyi úti fejlesztésről szóló határozatot
Mégsem valósul meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának korábban tervezett fejlesztése: a kormány visszavonja az erről szóló határozatot. A beruházás nem indult el, kifizetés sem történt, a döntés visszavonása pedig 12 milliárd forinttal javíthatja a költségvetés egyenlegét – olvashatjuk a kormany.hu-n.
A Farkasvölgyi úti kollégium fejlesztését még a koronavírus-járvány utáni gazdaságélénkítő intézkedések részeként tervezték. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2020-ban egy korábbi kormányhatározat alapján vehette használatba az épületet és az oktatási tevékenységhez szükséges telekrészeket. Az érintett ingatlanokat…Tovább a teljes cikkre
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