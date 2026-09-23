12 milliárdos kollégiumi beruházásnak int búcsút a kormány – visszavonják a Farkasvölgyi úti fejlesztésről szóló határozatot

Mégsem valósul meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Farkasvölgyi úti kollégiumának korábban tervezett fejlesztése: a kormány visszavonja az erről szóló határozatot. A beruházás nem indult el, kifizetés sem történt, a döntés visszavonása pedig 12 milliárd forinttal javíthatja a költségvetés egyenlegét – olvashatjuk a kormany.hu-n.

A Farkasvölgyi úti kollégium fejlesztését még a koronavírus-járvány utáni gazdaságélénkítő intézkedések részeként tervezték. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2020-ban egy korábbi kormányhatározat alapján vehette használatba az épületet és az oktatási tevékenységhez szükséges telekrészeket. Az érintett ingatlanokat…