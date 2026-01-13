Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak

3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet, ha bankszámlával rendelkezel, ha bérleti díjat fizetsz, vagy ha állampapírban van a pénzed. Megjelent a legfrissebb inflációs adat, a KSH decemberben évi 3,3 százalékos áremelkedést mért, […]