Hogyan változik a Prémium Magyar Állampapír kamata 2026-ban?
A KSH ma reggeli (2026.01.13.) inflációs adata alapján már ismert a 2025-re vonatkozó éves infláció, amely 4,4% lett. Ez kiemelten fontos információ a PMÁP-befektetők számára, mivel az ő kamatuk ennek alapján kerül meghatározásra. A lakossági állampapírok között továbbra is a PMÁP a legnépszerűbb, jelenleg is 3709,8 milliárd forint van inflációkövető állampapírban. A második legnépszerűbb a […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.