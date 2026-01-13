Hogyan változik a Prémium Magyar Állampapír kamata 2026-ban?

A KSH ma reggeli (2026.01.13.) inflációs adata alapján már ismert a 2025-re vonatkozó éves infláció, amely 4,4% lett. Ez kiemelten fontos információ a PMÁP-befektetők számára, mivel az ő kamatuk ennek alapján kerül meghatározásra. A lakossági állampapírok között továbbra is a PMÁP a legnépszerűbb, jelenleg is 3709,8 milliárd forint van inflációkövető állampapírban. A második legnépszerűbb a […]