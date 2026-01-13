Hihetetlen áresés – ezeket az ingatlanokat most mind kedvezményes áron vásárolhatod meg
Nem kell többé naponta böngészned a hirdetéseket: az Ingatlantájoló Árfigyelője automatikusan szól, ha a keresési feltételeidnek megfelelő ingatlan árát lejjebb viszik. Elég egyszer beállítanod a Hirdetésfigyelőt, és máris napi e-mailben kapod a friss árcsökkentéseket. Ha pedig letöltöd az OtthonTérkép mobilappot iOS-re vagy Androidra, az értesítés azonnal a telefonodra érkezik, még azelőtt, hogy mások észrevennék az árvágást. Mutatunk néhány friss példát azok közül az ingatlanok közül, ahol az elmúlt napokban csökkentették az árat.
Belvárosi luxus olcsóbban – VI. kerület
Budapest szívében…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.