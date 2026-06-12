A nyugdíjas SZÉP-kártya jó ötlet. Pont ez mutatja, mekkora baj van

Nehéz vitatni a nyugdíjas SZÉP-kártya alapgondolatát. Alacsony nyugdíj mellett évi 100 vagy 200 ezer forint célzott segítség élelmiszerre, gyógyszerre, pihenésre vagy egészségmegőrzésre érdemi könnyítést jelenthet. De miért van egyáltalán szükség ilyen segítségre? Sok idős embernél a hónap végén nem az utazás vagy a szórakozás a fő kérdés, hanem az, hogy mire marad még pénz. Épp […]