A nyugdíjas SZÉP-kártya jó ötlet. Pont ez mutatja, mekkora baj van
Nehéz vitatni a nyugdíjas SZÉP-kártya alapgondolatát. Alacsony nyugdíj mellett évi 100 vagy 200 ezer forint célzott segítség élelmiszerre, gyógyszerre, pihenésre vagy egészségmegőrzésre érdemi könnyítést jelenthet. De miért van egyáltalán szükség ilyen segítségre? Sok idős embernél a hónap végén nem az utazás vagy a szórakozás a fő kérdés, hanem az, hogy mire marad még pénz. Épp […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.