Kamatstop: 218 ezer családnak különösen jól jöhet az alapkamat csökkentése
Mintegy 218 ezer szerződést véd a kamatstop, mely a tervek szerint 2026. szeptember végével lejár. Emiatt emelkedne az érintett családok törlesztőrészlete, azonban a mostani kilátások alapján többségük jobb helyzetben lesz ősszel, mint ha most járna le az intézkedés. Ez pedig elsősorban az alapkamat várható csökkenésének köszönhető. Mi az a kamatstop? 2022 januárjában indult a jelzáloghiteleket […]Tovább a teljes cikkre
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