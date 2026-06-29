Kamatstop: 218 ezer családnak különösen jól jöhet az alapkamat csökkentése

Mintegy 218 ezer szerződést véd a kamatstop, mely a tervek szerint 2026. szeptember végével lejár. Emiatt emelkedne az érintett családok törlesztőrészlete, azonban a mostani kilátások alapján többségük jobb helyzetben lesz ősszel, mint ha most járna le az intézkedés. Ez pedig elsősorban az alapkamat várható csökkenésének köszönhető. Mi az a kamatstop? 2022 januárjában indult a jelzáloghiteleket […]