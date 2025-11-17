Érdemes sietni a hiteligényléssel, ha még az idei kedvező JTM szabályokat ki szeretnéd használni
Jövőre a havi nettó 600-800 ezer forintos jövedelmi sávba esők egy MNB előírás változása miatt a fizetésük kisebb részét fordíthatják hiteltörlesztésre. Nagyon fontos tudnod erről a változásról, hogy a folyamatban lévő, azaz az idei évben benyújtott kérelmekre is érvényes lehet, ugyanis a döntéshozatal pillanatában érvényes előírásokból fognak a bankok kiindulni. Márpedig a megnövekedett Otthon Start […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek