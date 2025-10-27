5 lépés, amivel jelentősen növelheted a nyugdíjadat

Ahogy telnek az évek, egyre többeket foglalkoztat, mekkora nyugdíjra számíthatnak. A Bankmonitor adatai szerint az érdeklődés 35–40 éves kor körül indul, csúcsra pedig 50–55 évesen ér: ekkor már sokan tudni szeretnék, mi vár rájuk a nyugdíjas években. Bár ez a kíváncsiság gyakran későn ébred, a jó hír az, hogy tudatos lépésekkel még ilyenkor is érezhetően […]