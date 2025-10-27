5 lépés, amivel jelentősen növelheted a nyugdíjadat
Ahogy telnek az évek, egyre többeket foglalkoztat, mekkora nyugdíjra számíthatnak. A Bankmonitor adatai szerint az érdeklődés 35–40 éves kor körül indul, csúcsra pedig 50–55 évesen ér: ekkor már sokan tudni szeretnék, mi vár rájuk a nyugdíjas években. Bár ez a kíváncsiság gyakran későn ébred, a jó hír az, hogy tudatos lépésekkel még ilyenkor is érezhetően […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek