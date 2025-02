Megjelent a jogszabálytervezet: így kaphatnak otthonfelújítási támogatást a nyugdíjasok

Megjelent a jogszabálytervezet a Vidéki Otthonfelújítási Program változtatásáról. A korábbi bejelentésekkel összhangban a nyugdíjasok is jogosultak lehetnek a támogatásra. De más érdekeség is szerepel a dokumentumban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a Vidéki Otthonfelújítási Program változásáról szóló jogszabálytervezetet. 2025. február 28-ig várja a jogalkotó az észrevételeket. A nyugdíjasok is felvehetik az otthonfelújítási támogatást A tervezetben […]