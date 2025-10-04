Fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel érkezhet
Akár már október 6-tól érkezhet az új évi fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel. A kölcsön maximális összege 150 millió forint, az új lehetőséget a Széchenyi Kártya Program keretében lehet majd elérni. De mekkora az új lehetőség pénzügyi előnye a jelenleg elérhető 4,5 százalékos támogatott vállalkozói hitelekhez képest? Orbán Viktor mai bejelentése alapján a vállalkozások […]Tovább a teljes cikkre
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.