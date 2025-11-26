Kiderült, mennyit tesz félre a többség nyugdíjra – Neked sikerül ezt túlszárnyalni?
A Bankmonitor adatai szerint a nyugdíjmegtakarítást indítók fele még a havi 30 ezer forintos megtakarítást sem éri el. Ekkora összeggel azonban még ideális körülmények között is legfeljebb 137 ezer forintos nyugdíjkiegészítés várható (mai vásárlóértéken), és ez is csak akkor, ha valaki már 25 évesen elkezdi a megtakarítást. Mivel azonban a legtöbben csak 35 éves koruk […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Kivonul Magyarországról az egyik legismertebb sporttermékeket árusító üzletlánc
A vállalat 2024-es üzleti éve veszteséges volt, romániai leányvállalatait is eladta.